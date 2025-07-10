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ЦСКА сделал предложение по полузащитнику «Халл Сити» — источник

ЦСКА сделал предложение по полузащитнику «Халл Сити» — источник
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ЦСКА хочет арендовать 21-летнего полузащитника английского «Халл Сити» Густаво Пуэрту с правом выкупа. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, предлагается вариант с платной арендой. Красно-синие хотят найти замену для полузащитников Максима Мухина и Родриго Вильягры. Новый главный тренер армейцев Фабио Челестини считает, что россиянину будет сложно набрать кондиции в ЦСКА, в связи с чем он будет отдан в аренду. Вильягра ранее получил травму.

Пуэрта выступает в составе «Халл Сити» с лета 2024 года, когда он перешёл в английскую команду из «Байера» на правах аренды. Нынешним летом колумбиец стал футболистом «Халл Сити» на постоянной основе. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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