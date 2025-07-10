Стала известна зарплата Влапа в случае подписания контракта со «Спартаком»

Атакующий полузащитник «Твенте» Михел Влап согласовал трёхлетний контракт со «Спартаком» с зарплатой € 1,5 млн в год + бонусы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

28-летний футболист выступает в составе нидерландского клуба с лета 2022 года. В минувшем сезоне на счету атакующего полузащитника 50 матчей во всех турнирах, в которых Влап отметился семью голами и 10 раз результативно ассистировал партнёрам по команде. По данным портала Transfermarkt, стоимость Михела Влапа составляет € 5 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Как появился «Спартак»: