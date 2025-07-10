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«Аль-Хиляль» хочет подписать нападающего, которым интересуется «Арсенал»

«Аль-Хиляль» хочет подписать нападающего, которым интересуется «Арсенал»
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«Аль-Хиляль» пытается совершить трансфер нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Об этом сообщает The Sun. Форвард входит в шорт-лист «Арсенал» и является запасным вариантом, в случае если лондонский клуб не договорится о переходе Виктора Дьёкереша из «Спортинга».

Ранее саудовский клуб интересовался нападающим Виктором Осимхеном, но нигериец дважды отказал клубу, несмотря на предлагаемую заработную плату в € 50 млн в год. Также в списке кандидатов для усиления атаки команда Про-Лиги рассматривает футболиста «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета.

В прошедшем сезоне Шешко в 52 матчах за клуб и сборную забил 26 голов и отдал пять результативных передач.

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