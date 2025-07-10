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Влап твёрдо намерен перейти в «Спартак», несмотря на недовольство болельщиков — AD

Влап твёрдо намерен перейти в «Спартак», несмотря на недовольство болельщиков — AD
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Атакующий полузащитник «Твенте» Михел Влап полностью уверен в своём решении перейти в московский «Спартак», несмотря на непонимание со стороны клуба и болельщиков. Об этом сообщает AD.

По информации источника, трансфер 28-летнего футболиста в стан красно-белых может состояться на следующей неделе при условии, что «Спартак» согласится заплатить «Твенте» компенсацию в размере € 5 млн.

Влап выступает в составе нидерландского клуба с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 162 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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