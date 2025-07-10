«Это великий клуб». Матеус Алвес высказался о своём переходе в ЦСКА

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Матеус Алвес поделился эмоциями после перехода в стан красно-синих.

«Я в Москве уже несколько дней. Приехал в город со знакомым, который уже бывал в столице, он и показал мне город, все основные достопримечательности. Также со мной приехал папа, и мы оба очарованы Москвой. Это красивейший город с богатой историей. Для нас прикоснуться к его культуре — это что-то непередаваемое.

Ещё до получения предложения я знал о ЦСКА. Сам искал информацию о клубе: выяснил, что тут играл и оставил большой след Вагнер Лав, знаю, что ЦСКА — большой клуб с историей, побеждавший в еврокубках. Когда я получил предложение, то стал изучать ещё больше про ЦСКА и пришёл к выводу, что это великий клуб. Я был очень счастлив получить предложение о переходе.

Также я знал, что в клубе играет множество бразильцев, и это стало ещё одним фактором в принятии решения. Я могу рассчитывать на помощь, советы соотечественников, чтобы быстрее влиться в коллектив. Мне это очень поможет в адаптации», — приводит слова полузащитника пресс-служба армейцев на официальном сайте.

ЦСКА объявил о переходе Алвеса из «Сан-Паулу» в четверг, 10 июля. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан до 2030 года. Футболист будет выступать за красно-синих под седьмым игровым номером. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Алвеса составляет € 3,5 млн.

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