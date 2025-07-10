Экс-игрок сборной Украины Парфёнов: с русским паспортом устроиться работать в ЕС нереально

Бывший футболист московских «Спартака», «Динамо» и сборной Украины Дмитрий Парфёнов рассказал о трудностях в поисках нового клуба для продолжения тренерской карьеры.

«Тренер всегда на чемоданах. Ездил разговаривать с руководителями одного из клубов РПЛ. Понятно, хочется работать дома и в высшей лиге. Никому не желаю быстрых отставок, но в России долго никто не ждёт. А так есть варианты и в ближнем зарубежье, и в дальнем тоже. Но с русским паспортом устроиться на работу в Евросоюзе сегодня практически нереально», — заявил Парфёнов в интервью LiveSport.

Дмитрий Парфёнов перебрался в московский «Спартак» из «Днепра» в январе 1998 года. Футбольную карьеру экс-защитник завершил в тульском «Арсенале» в 2012 году. На его счету 18 матчей в составе сборной Украины. Тренерскую карьеру Парфёнов начинал в сборной России до 18 лет в качестве ассистента. Последним клубом в карьере специалиста остаётся казахстанский «Актобе», который он покинул летом 2024 года.