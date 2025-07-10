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«Милан» и «Комо» могут провести первый в истории матч внутреннего чемпионата за рубежом

«Милан» и «Комо» могут провести первый в истории матч внутреннего чемпионата за рубежом
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Встреча Серии А между «Миланом» и «Комо» в феврале может стать первым матчем европейской лиги, который пройдёт за рубежом. Клубы рассчитывают сыграть в Западной Австралии в городе Перт. Об этом сообщает Федерация футбола Италии (FIGC).

Руководство FIGC согласно на проведение матча чемпионата Италии на другом континенте, однако для этого потребуется также одобрение ФИФА, УЕФА, Австралийской федерации футбола и Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

В минувшем сезоне Ла Лига заявляла о желании провести матч «Барселона» — «Атлетико» Мадрид в Майами, но отказалась от этой идеи из-за ограничений по времени. Кроме того, правила ФИФА запрещают проводить встречи национальных лиг за рубежом, но в прошлом году международная федерация футбола создала рабочую группу для изучения этого вопроса.

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