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«Спартак» предложил € 10 млн за защитника «Торино» Коко — источник

«Спартак» предложил € 10 млн за защитника «Торино» Коко — источник
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«Спартак» сделал предложение «Торино» в размере € 10 млн о покупке 26-летнего центрального защитника Сауля Коко. Однако итальянский клуб ответил отказом. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, несмотря на отказ, «Торино» настроен завершить сделку и находится в ожидании новой попытки красно-белых подписать уроженца Экваториальной Гвинеи. Переговорный процесс продолжается. «Спартак» готовит второе предложение. Подчёркивается, что на текущий момент именно Коко ближе всего к переходу в московский клуб из всех его нынешних трансферных целей.

Защитник выступает в составе итальянского клуба с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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