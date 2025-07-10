«Спроси себя: «Зачем ты это делаешь?» Глава профсоюза игроков — о Влапе в «Спартаке»

Председатель нидерландского профсоюза игроков Евгений Левченко отреагировал на возможный переход полузащитника «Твенте» Михела Влапа в московский «Спартак».

«Если игрок сейчас собирается играть в футбол в России, это разрешено. Но в глубине души нужно спросить себя: «Зачем ты это делаешь?» Да, деньги часто играют решающую роль. Но как можно сделать такой выбор в нынешней ситуации? С моральной точки зрения это душераздирающее и непостижимое решение...» — написал Левченко в Х.

28-летний Влап играет за «Твенте» с 2021 года. В 162 матчах за команду на его счету 20 голов и 22 результативные передачи. Контракт между сторонами рассчитан ещё на сезон. Также на счету Влапа три матча за молодёжную сборную Нидерландов.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Влап согласовал со «Спартаком» контракт.