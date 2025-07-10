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Шахтёр — Ильвес, результат матча 10 июля 2025, счёт 6:0, Квалификация Лиги Европы

«Шахтёр» разгромил «Ильвес» в отборе Лиги Европы, Алисон поучаствовал в пяти голах
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Завершился матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА — 2025/2026 между украинским «Шахтёром» и клубом «Ильвес» из Финляндии. Команды играли на стадионе «Стожице» (Любляна, Словения). Разгромную победу со счётом 6:0 праздновали номинальные хозяева поля.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
6 : 0
Ильвес
Тампере, Финляндия
1:0 Алисон – 26'     2:0 Элиас – 43'     3:0 Алисон – 47'     4:0 Кевин – 74'     5:0 Педриньо – 87'     6:0 Невертон – 89'    

На 26-й минуте бразилец Алисон вывел «Шахтёр» вперёд. На 43-й минуте Алисон уже ассистировал своему соотечественнику Кауану Элиасу на второй мяч. На 47-й минуте Алисон оформил дубль, сделав преимущество в счёте крупным. Четвёртый мяч на 74-й минуте забил бразильский полузащитник Кевин — вновь с передачи Алисона. На 87-й минуте с передачи Алисона забил полузащитник Педриньо. На 89-й минуте отличился нападающий Невертон.

Ответный матч между командами пройдёт на стадионе «Таммелан» (Тампере, Финляндия). Игра запланирована на четверг, 17 июля. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется во второй отборочный раунд Лиги Европы.

Календарь квалификации Лиги Европы УЕФА
Турнирная сетка квалификации Лиги Европы УЕФА
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