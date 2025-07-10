«Шахтёр» разгромил «Ильвес» в отборе Лиги Европы, Алисон поучаствовал в пяти голах

Завершился матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА — 2025/2026 между украинским «Шахтёром» и клубом «Ильвес» из Финляндии. Команды играли на стадионе «Стожице» (Любляна, Словения). Разгромную победу со счётом 6:0 праздновали номинальные хозяева поля.

На 26-й минуте бразилец Алисон вывел «Шахтёр» вперёд. На 43-й минуте Алисон уже ассистировал своему соотечественнику Кауану Элиасу на второй мяч. На 47-й минуте Алисон оформил дубль, сделав преимущество в счёте крупным. Четвёртый мяч на 74-й минуте забил бразильский полузащитник Кевин — вновь с передачи Алисона. На 87-й минуте с передачи Алисона забил полузащитник Педриньо. На 89-й минуте отличился нападающий Невертон.

Ответный матч между командами пройдёт на стадионе «Таммелан» (Тампере, Финляндия). Игра запланирована на четверг, 17 июля. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется во второй отборочный раунд Лиги Европы.