Дзюба снялся в юмористическом ролике про драку в «Кофемании»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба вместе со стендап-комиком Богданом Лисевским записал короткое юмористическое видео про драку в «Кофемании». По сюжету, артист заходит в кафе, в котором уже ожидает бывший игрок сборной России, после чего футболист бьёт кулаком о ладонь, намекая на избиение комика. Видя это, Лисевский убегает из заведения. Тем самым мужчины в шуточной форме обыграли драки, возникавшие в заведении с участием футболистов.

Ранее, в ночь на 5 июля, в телеграм-канале Baza и других появилось видео с камеры наблюдения из кафе «Кофемания», на котором футболист Фёдор Смолов после перепалки с двумя мужчинами вступает в драку.

Потасовка в той же самой «Кофемании» на Никитской улице произошла с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2018 году. За это спортсменов посадили в тюрьму до 17 сентября 2019 года.