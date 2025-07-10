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Дзюба снялся в юмористическом ролике про драку в «Кофемании»

Дзюба снялся в юмористическом ролике про драку в «Кофемании»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба вместе со стендап-комиком Богданом Лисевским записал короткое юмористическое видео про драку в «Кофемании». По сюжету, артист заходит в кафе, в котором уже ожидает бывший игрок сборной России, после чего футболист бьёт кулаком о ладонь, намекая на избиение комика. Видя это, Лисевский убегает из заведения. Тем самым мужчины в шуточной форме обыграли драки, возникавшие в заведении с участием футболистов.

Ранее, в ночь на 5 июля, в телеграм-канале Baza и других появилось видео с камеры наблюдения из кафе «Кофемания», на котором футболист Фёдор Смолов после перепалки с двумя мужчинами вступает в драку.

Потасовка в той же самой «Кофемании» на Никитской улице произошла с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2018 году. За это спортсменов посадили в тюрьму до 17 сентября 2019 года.

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