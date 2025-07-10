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«Атлетик» сделал заявление в связи с отстранением Йерая Альвареса из-за допинга

«Атлетик» сделал заявление в связи с отстранением Йерая Альвареса из-за допинга
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«Атлетик» из Бильбао на официальном сайте опубликовал заявление на фоне отстранения защитника Йерая Альвареса от футбола на неопределённый срок в связи с тем, что он сдал положительный допинг-тест. На текущий момент проводится соответствующее расследование.

«Атлетик» сожалеет о человеческой ошибке Йерая и выражает ему полную поддержку. Игрок опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором объяснил, что к положительному результату при проверке УЕФА привела ошибка, допущенная при лечении его алопеции.

«Атлетик» полностью поддерживает Йерая Альвареса на текущий момент и выражает абсолютное доверие органам, ответственным за рассмотрение дела», — написано в заявлении красно-белых.

30-летний футболист является воспитанником баскского клуба. В его составе он принял участие 257 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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