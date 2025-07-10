Парфёнов высказался о «голевой засухе» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»

Российский тренер Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос об отсутствии результативных действий у вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. На счету грузина ни одного забитого мяча или голевой передачи в трёх матчах плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 с «Интер Майами» (4:0), «Баварией» (2:0) и мадридским «Реалом» (4:0).

— Как оцените игру Хвичи, который в третий раз подряд не отметился результативными действиями?

— Точно нет никаких переживаний по этому поводу. Где-то миллиметров не хватало, где-то — штанги, перекладины соперников выручали. Парень в своей струе, всё время играет. По сути, единственный незаменимый в атакующем треугольнике. В том и уровень этой команды, что когда не залетает у одного, залетает у других. Такой баланс в высококлассной команде и должен быть. Не можешь каждую игру забивать и отдавать,, — заявил Парфёнов в интервью LiveSport.

Хвича Кварацхелия перебрался в «ПСЖ» из «Наполи» за € 70 млн в январе текущего года. С командой он стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале клубного ЧМ парижане встретятся с «Челси». Игра назначена на воскресенье, 13 июля.