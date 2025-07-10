Переговоры между «Динамо» и «Фламенго» по Карраскалю зашли в тупик — Globo

Переговорный процесс между московским «Динамо» и «Фламенго» по трансферу атакующего полузащитника Хорхе Карраскалю зашёл в тупик. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на Globo в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бело-голубые и красно-чёрные имеют разногласия относительно суммы перехода и способов оплаты.

Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: