Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переговоры между «Динамо» и «Фламенго» по Карраскалю зашли в тупик — Globo

Переговоры между «Динамо» и «Фламенго» по Карраскалю зашли в тупик — Globo
Аудио-версия:
Комментарии

Переговорный процесс между московским «Динамо» и «Фламенго» по трансферу атакующего полузащитника Хорхе Карраскалю зашёл в тупик. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на Globo в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бело-голубые и красно-чёрные имеют разногласия относительно суммы перехода и способов оплаты.

Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Хорхе Карраскаль Подробнее
Материалы по теме
«Фламенго» возобновил переговоры по переходу Карраскаля из «Динамо» — Нето

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android