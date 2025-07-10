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«Истанбул Башакшехир» объявил об аренде экс-форварда «Ростова» Шомуродова

«Истанбул Башакшехир» объявил об аренде экс-форварда «Ростова» Шомуродова
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Форвард сборной Узбекистана и итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об аренде бывшего нападающего «Ростова» объявил турецкий «Истанбул Башакшехир» на официальном сайте команды.

Сообщается, что аренда рассчитана до конца сезона-2025/2026 и включает в себя опцию полноценного выкупа прав на игрока. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что за аренду «Башакшехир» заплатит € 3 млн, а опция выкупа составит € 2,7 млн.

«Мы приветствуем футболиста сборной Узбекистана в нашей семье и желаем ему успехов в нашей оранжево-тёмно-синей форме», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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