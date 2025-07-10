Новичок ЦСКА Алвес: кумиром могу назвать Неймара. Виделся с ним, мы сфотографировались

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал, кто является его футбольным кумиром.

«Своим кумиром могу назвать Неймара. Он воспитанник «Сантоса», я родился в этом же регионе, поэтому слежу за ним с самого детства. Виделся с ним, мы сфотографировались, но близкого общения между нами нет», — приводит слова Алвеса пресс-служба армейцев на официальном сайте.

Неймар играл за взрослую команду «Сантоса» с 2009 по 2013 год. Минувшей зимой 33-летний футболист вернулся в родной клуб. В его составе он принял участие в 237 матчах во всех турнирах, в которых отметился 139 голами и 69 результативными передачами.

ЦСКА объявил о переходе Алвеса из «Сан-Паулу» в четверг, 10 июля. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан до 2030 года. Футболист будет выступать за красно-синих под седьмым игровым номером. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Алвеса составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме «Это великий клуб». Матеус Алвес высказался о своём переходе в ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: