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Новичок ЦСКА Алвес: кумиром могу назвать Неймара. Виделся с ним, мы сфотографировались

Новичок ЦСКА Алвес: кумиром могу назвать Неймара. Виделся с ним, мы сфотографировались
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Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал, кто является его футбольным кумиром.

«Своим кумиром могу назвать Неймара. Он воспитанник «Сантоса», я родился в этом же регионе, поэтому слежу за ним с самого детства. Виделся с ним, мы сфотографировались, но близкого общения между нами нет», — приводит слова Алвеса пресс-служба армейцев на официальном сайте.

Неймар играл за взрослую команду «Сантоса» с 2009 по 2013 год. Минувшей зимой 33-летний футболист вернулся в родной клуб. В его составе он принял участие в 237 матчах во всех турнирах, в которых отметился 139 голами и 69 результативными передачами.

ЦСКА объявил о переходе Алвеса из «Сан-Паулу» в четверг, 10 июля. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан до 2030 года. Футболист будет выступать за красно-синих под седьмым игровым номером. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Алвеса составляет € 3,5 млн.

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