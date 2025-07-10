Модрич попрощался с мадридским «Реалом» и болельщиками клуба

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич простился со своим клубом. Футболист стал рекордсменом по выигранным титулам в составе «сливочных», победив в различных турнирах 28 раз за 13 сезонов в составе команды.

«Сложно сказать, но чувства смешанные. Незабываемая, славная и победная эпоха закончилась. То, что я пережил, приносит мне ещё большую радость. Воспоминания обо всём, чего я здесь добился, делают меня очень счастливым, даже если всё это позади. В «Реале» я вырос как игрок и как человек. «Реал» Мадрид дал мне всё как футболисту, и за это я буду благодарен всю жизнь. Я всегда буду болеть за мадридский «Реал».

Это был долгий, но незабываемый путь. Я сильно вырос как игрок и как человек. У меня появился ещё один дом вдали от дома — Мадрид и Испания. Я очень счастлив и уверен, что со временем буду ещё лучше осознавать свои достижения, ведь мне понадобится время, чтобы переварить все эмоции и всё, чего я здесь достиг.

Слушая про свои цифры, я чувствую себя счастливым и гордым тем, чего я здесь достиг. Быть игроком, завоевавшим больше всего титулов в лучшем клубе в истории футбола, — это впечатляет. Но дело не только в этом. Есть и другие вещи, например, любовь болельщиков. Я всегда помню об этом, потому что её никто не сможет у тебя отнять. Людей не обманешь, и они не будут любить тебя только потому, что ты выступаешь за мадридский «Реал», но та любовь, которую они мне подарили, невероятна. Я и представить себе не мог», — приводит слова хорвата Real Madrid TV.