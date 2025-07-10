«Тоттенхэм» объявил о переходе вингера Кудуса из «Вест Хэма»

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил о переходе 24-летнего вингера Мохаммеда Кудуса из «Вест Хэма». Подчёркивается, что футболист сборной Ганы подписал долгосрочный контракт и будет выступать под 20-м игровым номером.

Как сообщают СМИ, «шпоры» заплатили £ 55 млн (€ 63,8 млн) за переход крайнего нападающего. Его трудовое соглашение рассчитано на шесть лет.

Кудус выступал в составе «молотобойцев» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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