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Казахстанский «Актобе» уступил польской «Легии» в матче квалификации Лиги Европы

Казахстанский «Актобе» уступил польской «Легии» в матче квалификации Лиги Европы
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Завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались польская «Легия» и казахстанский «Актобе». Игра проходила на домашнем стадионе «Легии» в Варшаве. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
1 : 0
Актобе
Актобе, Казахстан
1:0 Бичахчян – 25'    

В середине первого тайма единственный гол в игре забил нападающий польской команды Ваган Бичахчян.

Ответная встреча состоится в четверг, 17 июля. Игра пройдёт на стадионе «Центральный» (Актобе, Казахстан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Актобе
Актобе, Казахстан
Не начался
Легия
Варшава, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша «шпоры» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

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