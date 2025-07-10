Казахстанский «Актобе» уступил польской «Легии» в матче квалификации Лиги Европы

Завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались польская «Легия» и казахстанский «Актобе». Игра проходила на домашнем стадионе «Легии» в Варшаве. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма единственный гол в игре забил нападающий польской команды Ваган Бичахчян.

Ответная встреча состоится в четверг, 17 июля. Игра пройдёт на стадионе «Центральный» (Актобе, Казахстан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша «шпоры» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

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