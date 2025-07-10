Лука Модрич назвал лучший момент в карьере за мадридский «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в своём прощальном интервью рассказал о лучшем моменте, пережитом со столичной командой за 13 сезонов в клубе.

«Сложно выбрать один момент из множества драгоценных, которые я пережил здесь, но всегда выделяю и хочу помнить «десиму», потому что именно там, можно сказать, всё началось. С неё пошло наше доминирование последних 12-13 лет, которое было невероятным: мы выиграли шесть титулов Лиги чемпионов за 10 лет. Я всегда вспоминаю «десиму», потому что это было впечатляюще, и то, как мы её выиграли, идеально отражает суть «Реала»: никогда не сдаваться и верить до конца. Мы это сделали, и мы показали это в том матче. Я также запомню празднование на площади «Сибелес». Это было нечто прекрасное и незабываемое для болельщиков «Реала», потому что число «10» — особенное. Для меня это тоже особенное число. Когда я вспоминаю это празднование, я всегда улыбаюсь», — приводит слова хорвата Real Madrid TV.

Напомним, в том матче мадридский «Реал» победил в финале Лиги Чемпионов «Атлетико» со счётом 4:1. Модрич отдал голевую передачу на Серхио Рамоса, который сравнял счёт на 90+3-й минуте встречи.