Стал известен срок контракта, который «Спартак» предлагает защитнику «Торино» Коко

«Спартак» приближается к запросам «Торино» относительно суммы компенсации за переход 26-летнего центрального защитника Сауля Коко. Об этом сообщает журналист Джакомо Морандин в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые предложили уроженцу Экваториальной Гвинеи контракт, рассчитанный на три года. Клубы надеются заключить окончательное соглашение по этой сделке в ближайшие часы. Подчёркивается, что «Торино» отклонил первое предложение российского гранда. На текущий момент стороны также находятся в ожидании решения самого защитника.

Коко выступает в составе итальянского клуба с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Как появился «Спартак»: