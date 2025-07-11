«На реваншистских настроениях хотели сыграть». Парфёнов — о выходе Мбаппе в матче с «ПСЖ»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов предположил, почему главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выпустил французского форварда Килиана Мбаппе с первых минут в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Победу со счётом 4:0 праздновали парижане.

— Похудевший из-за отравления на 6 кг Килиан Мбаппе впервые на турнире вышел в старте и провёл все 90 минут. Чего от него можно было ждать?

— На реваншистских настроениях, понятно, хотели сыграть. Но по большому счёту хорошего ждать было нечего, что и вышло на деле. Алонсо на чудо в какой-то степени полагался, поскольку такие игроки всегда могут что-то придумать из ничего. Потом уже смысл Килиана был менять, когда надо через любые игры набирать форму? Дембеле здесь тоже ни разу в старте не выходил. Но вышел впервые после травмы и сыграл одну из первых ролей. Когда даже две недели не тренируешься, но тебе доверяют, знаешь, что Иваныч [Олег Романцев] тебя поставит, от этого крылья за спиной вырастают, — заявил Парфёнов в интервью LiveSport.

«ПСЖ» вышел в финал турнира, который состоится 13 июля. В главном матче КЧМ парижане встретятся с «Челси». Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ» летом прошлого года в статусе свободного агента. На клубном ЧМ в его активе один гол в трёх играх.