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«На реваншистских настроениях хотели сыграть». Парфёнов — о выходе Мбаппе в матче с «ПСЖ»

«На реваншистских настроениях хотели сыграть». Парфёнов — о выходе Мбаппе в матче с «ПСЖ»
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Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов предположил, почему главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выпустил французского форварда Килиана Мбаппе с первых минут в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Победу со счётом 4:0 праздновали парижане.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

— Похудевший из-за отравления на 6 кг Килиан Мбаппе впервые на турнире вышел в старте и провёл все 90 минут. Чего от него можно было ждать?
— На реваншистских настроениях, понятно, хотели сыграть. Но по большому счёту хорошего ждать было нечего, что и вышло на деле. Алонсо на чудо в какой-то степени полагался, поскольку такие игроки всегда могут что-то придумать из ничего. Потом уже смысл Килиана был менять, когда надо через любые игры набирать форму? Дембеле здесь тоже ни разу в старте не выходил. Но вышел впервые после травмы и сыграл одну из первых ролей. Когда даже две недели не тренируешься, но тебе доверяют, знаешь, что Иваныч [Олег Романцев] тебя поставит, от этого крылья за спиной вырастают, — заявил Парфёнов в интервью LiveSport.

«ПСЖ» вышел в финал турнира, который состоится 13 июля. В главном матче КЧМ парижане встретятся с «Челси». Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» из «ПСЖ» летом прошлого года в статусе свободного агента. На клубном ЧМ в его активе один гол в трёх играх.

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