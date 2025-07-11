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«Барселона» проявляет интерес к двум защитникам «Баварии» — журналист Кесслер

«Барселона» проявляет интерес к двум защитникам «Баварии» — журналист Кесслер
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«Барселона» присматривается к защитникам «Баварии» Ким Мин Джэ и Деотшанкюлю Юпамекано. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Филиппа Кесслера в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, спортивный директор сине-гранатовых Деку высоко оценивает сильные стороны этих футболистов. Однако каталонский клуб будет претендовать на Кима и Юпамекано только в том случае, если центральный защитник Рональд Араухо и ряд других игроков покинут команду. При таком положении дел «Барселона» получит право зарегистрировать новых защитников.

Действующее трудовое соглашение Юпамекано с клубом рассчитано до лета 2026 года. Нынешний контракт Кима Мин Джэ заканчивается в конце июня 2028 года.

Ким Мин Джэ Подробнее
Деотшанкюль Юпамекано Подробнее
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