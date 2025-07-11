«Бенфика» планирует вернуть Феликса за € 20 млн. Игрока продали 6 лет назад за € 127,5 млн

Нападающий «Челси» Жоау Феликс может вернуться в «Бенфику». Португальцы рассчитывают приобрести игрока за € 20 млн. Об этом сообщает издание AS в соцсети X (ранее Twitter).

«Бенфика» предлагает футболисту контракт до 2031 года. Ранее Феликс хорошо отозвался о главном тренере португальской команды Бруну Лаже и рассказал о своём желании когда-нибудь вернуться в лиссабонский клуб.

Игрок находился в системе «Бенфики» с 2015 по 2019 год, после чего перешёл в мадридский «Атлетико» за € 127,5 млн, но не закрепился в команде Диего Симеоне. Половину прошедшего сезона нападающий «Челси» провёл за «Милан», в 15 матчах Серии А забив два гола.