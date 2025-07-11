Стало известно, кого «Барселона» видит в качестве альтернативы для Диаса и Уильямса

«Барселона» осознаёт необходимость в подписании нападающего высшего уровня нынешним летом. Сине-гранатовые крайне заинтересованы в покупке вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса после неудачи с приобретением игрока «Атлетика» Нико Уильямса. Однако колумбиец стоит больших денег. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в качестве альтернативного варианта «блауграна» рассматривает кандидатуру 27-летнего нападающего «Аталанты» Адемолу Лукмана. В «Барселоне» ценят его умение сыграть на всех позициях в атаке. Подчёркивается, что клуб из Бергамо может отпустить нигерийского футболиста менее, чем за € 50 млн.

Однако препятствием может стать то обстоятельство, что у Лукмана один и тот же агент, что и у вратаря сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена, у которого напряжённые отношения с клубом на текущий момент.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: