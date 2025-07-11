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Ришарлисон поприветствовал Кудуса в «Тоттенхэме», выложив фото его стычки с игроками клуба

Ришарлисон поприветствовал Кудуса в «Тоттенхэме», выложив фото его стычки с игроками клуба
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Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон иронично отреагировал на переход 24-летнего вингера Мохамеда Кудуса в клуб. Действующие победители Лиги Европы УЕФА объявили о приобретении игрока у «Вест Хэма» в четверг, 10 июля.

В своём аккаунте в соцсети Ришарлисон своеобразно поприветствовал нового одноклубника. Бразилец выложил фотографию с матча между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом», на которой запечатлена перепалка между Кудусом и его новыми партнёрами по команде.

Фото: Соцсети Ришарлисона

«Добро пожаловать в семью «шпор», Кудус», — подписал фотографию Ришарлисон.

Кудус выступал в составе «молотобойцев» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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