Ришарлисон поприветствовал Кудуса в «Тоттенхэме», выложив фото его стычки с игроками клуба

Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон иронично отреагировал на переход 24-летнего вингера Мохамеда Кудуса в клуб. Действующие победители Лиги Европы УЕФА объявили о приобретении игрока у «Вест Хэма» в четверг, 10 июля.

В своём аккаунте в соцсети Ришарлисон своеобразно поприветствовал нового одноклубника. Бразилец выложил фотографию с матча между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом», на которой запечатлена перепалка между Кудусом и его новыми партнёрами по команде.

Фото: Соцсети Ришарлисона

«Добро пожаловать в семью «шпор», Кудус», — подписал фотографию Ришарлисон.

Кудус выступал в составе «молотобойцев» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.