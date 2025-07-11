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Вингер Мадуэке перейдёт в «Арсенал» из «Челси» за сумму, превышающую £ 50 млн — Романо

Вингер Мадуэке перейдёт в «Арсенал» из «Челси» за сумму, превышающую £ 50 млн — Романо
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Крайний нападающий «Челси» Нони Мадуэке станет футболистом «Арсенала», который заплатит за 23-летнего игрока более £ 50 млн (€ 58 млн) с учётом всех бонусов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Мадуэке согласовал с «канонирами» контракт, рассчитанный на пять лет.

Нападающий перешёл в «Челси» из ПСВ зимой 2023 года. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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