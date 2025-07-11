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«Реал» достиг соглашения с «Бенфикой» по трансферу Альваро Каррераса за € 50 млн — Романо

«Реал» достиг соглашения с «Бенфикой» по трансферу Альваро Каррераса за € 50 млн — Романо
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Мадридский «Реал» достиг устного соглашения с лиссабонской «Бенфикой» относительно перехода крайнего защитника Альваро Каррераса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 22-летний испанец перейдёт в мадридский гранд за € 50 млн. Отмечается, что «сливочные» сумели договориться, чтобы оплата прошла в несколько этапов вместо единовременной выплаты отступных по контракту. Также подчёркивается, что как только «Манчестер Юнайтед», которому принадлежит часть прав на футболиста, подтвердит, что не активирует опцию обратного выкупа, Альваро отправится в Мадрид для завершения перехода.

Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» достиг полного соглашения с защитником «Бенфики» по условиям личного контракта. Кроме того, утверждается, что в обратном направлении в Португалию отправится левый защитник молодёжной команды «Реала» Рафаэль Обрадор. Официально это будут две разные сделки.

В минувшем сезоне Каррерас принял участие в 52 матчах во всех турнирах, где отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 35 млн.

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