«Это невероятно». Щенсны назвал игрока, который впечатлил его больше всего в жизни

Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны назвал футболиста, который впечатлил его больше всего за его карьеру.

«То, что сделал Педри в этом сезоне… я никогда не видел ничего подобного ни от одного игрока. Смотреть за ним вживую, наблюдать, как он контролирует игру и в обороне, и в атаке… это невероятно. Он игрок, который произвёл на меня наибольшее впечатление за всю мою жизнь. Я не знаю, в чём его гениальность, но он никогда не теряет мяч», — приводит слова голкипера Goal со ссылкой на подкаст Foot Truck.

В прошлом сезоне Педри принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач.