Технический директор «Твенте»: трудно сказать Влапу, что ему нельзя перейти в «Спартак»

Технический директор «Твенте» Ян Штройер высказался о возможном переходе полузащитника Михела Влапа в «Спартак».

«Конечно, у него есть своё мнение по этому поводу. Но он также даёт понять, что мы не делаем ничего, что противоречит правилам. Давайте проясним, мы бы предпочли отправить игрока в Германию или Францию. Но всегда приходится считаться с желаниями самого футболиста. Если одного игрока мы отпустили, трудно другому сказать, что ему нельзя», — приводит слова Штройера AD.

Отметим, в 2024 году из «Твенте» в «Спартак» перешёл нападающий Манфред Угальде.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к полной договорённости по трансферу нидерландского полузащитника Михела Влапа. Московский клуб согласовывает финальные детали сделки с «Твенте».