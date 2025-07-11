Шомуродов выложил милое письмо для «Ромы» после своего трансфера в «Истанбул Башакшехир»

Форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов опубликовал трогательное прощальное письмо, адресованное своему бывшему клубу итальянской «Роме» после завершения своего перехода в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«Пришло время попрощаться с клубом, который подарил мне так много незабываемых воспоминаний. Носить футболку «Ромы» было честью — это было путешествие, полное голов, сражений и особенных моментов с товарищами по команде, тренерским составом и замечательными болельщиками.

Я благодарен за каждую минуту на поле, за каждый гол, который мы отмечали, и за каждый урок, полученный от великих тренеров. «Рома» всегда будет занимать особое место в моём сердце — спасибо за то, что верили в меня и поддерживали в каждый момент. Начинается новая глава, но эти воспоминания останутся со мной навсегда.

С уважением и любовью, Эльдор Шомуродов», — написал Шомуродов на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, Шомуродов перешёл в турецкий клуб на правах аренды с опцией полноценного выкупа. Ранее стало известно, что за аренду «Башакшехир» заплатит € 3 млн, а опция выкупа составит € 2,7 млн.

Шомуродов выступал за «Рому» с лета 2021 года. В сезоне-2024/2025 30-летний Эльдор провёл 37 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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