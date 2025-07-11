«Бока Хуниорс» объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса

«Бока Хуниорс» объявил о подписании аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

«Добро пожаловать домой, Леандро!» — написал клуб на официальной странице в социальной сети X.

Последним клубом Паредеса была итальянская «Рома», за которую он выступал с 2023 по 2025 год.

Паредес уже играл за «Бока Хуниорс» с 2010 по 2014 год. Аргентинец за свою карьеру также выступал за «ПСЖ», «Зенит» и несколько итальянских команд. Паредес перешёл в петербургский клуб из «Ромы» в 2017 году за € 23 млн, проведя в России два сезона, в течение которых полузащитник сыграл 61 матч, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.