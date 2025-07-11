Стала известна позиция Флика в отношении возможного трансфера Рашфорда в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик одобрил трансфер английского нападающего Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшие дня ожидаются новые контакты между сторонами о трансфере. Отмечается, что в руководстве «Барселоны» также открыты к переходу 27-летнего англичанина, считая это самой очевидной возможностью усиления позиции вингера на рынке.

Также подчёркивается, что Рашфорд отдаёт приоритет переходу именно в стан «блауграны». Переговоры могут продвинуться в ближайшие недели.

В прошедшем сезоне Маркус Рашфорд провёл 41 матч, забив 11 голов и сделав 9 результативных передач. С февраля он играл за «Астон Виллу» на правах аренды. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 50 млн. Контракт Маркуса с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года.

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