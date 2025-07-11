Александр Мостовой назвал момент клубного ЧМ, который остаётся для него загадкой

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал финальную пару клубного чемпионата мира — 2025, в котором английский «Челси» встретится с французским «ПСЖ». Игра состоится 13 июля в 22:00 мск.

«Вот и думай, клубный чемпионат мира: «Челси» — «ПСЖ». Если «ПСЖ» мы ещё как-то рассчитывали, что выйдет в финал, то никогда бы не подумал, что «Челси» туда попадёт. Да, но что происходит… Не понятно одно: как «ПСЖ» может так легко выигрывать у всех команд?! Вот это остаётся для меня загадкой. А так, ждём финала», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Отметим, на пути к финалу «ПСЖ» одержал три разгромные победы со счётом 4:0, обыграв два мадридских гранда— «Атлетико» и «Реал», а также американский «Интер Майами». Кроме того, в активе подопечных Луиса Энрике уверенные победы над «Баварией» и «Сиэтл Саундерс» со счётом 2:0. Единственное поражение у французского гранда было на групповом этапе в матче с бразильским «Ботафого» — 0:1.

«Челси», в свою очередь, последовательно в плей-офф прошёл «Бенфику» (4:1 д. вр.) и бразильские «Палмейрас» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0). На групповом этапе у лондонцев также, как и у парижан, есть одно поражение — в матче с бразильским «Фламенго» (1:3) — и две уверенные победы: над «Эсперансом» из Туниса (3:0) и во встрече с американским «Лос-Анджелесом» (2:0).

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