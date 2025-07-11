Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразильский форвард «Реала» получил рецидив травмы — The Athletic

Бразильский форвард «Реала» получил рецидив травмы — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может пропустить старт нового сезона в Испании из-за рецидива травмы. Об этом сообщает популярное издание The Athletic.

По информации источника, у 18-летнего бразильца произошла вторая кряду мышечная травма бедра. Футболист получил подобное повреждение 18 мая в матче 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0), из-за чего пропустил клубный чемпионат мира. Отмечается, что предварительно футболист пропустит несколько недель и может не успеть подготовиться к старту сезона. Точные сроки полного восстановления бразильца станут известны позже.

Первый официальный матч «Реала» запланирован на 19 августа — в этой встрече в рамках 1-го тура сезона-2025/2026 Ла Лиги мадридский клуб примет «Осасуну».

Эндрик выступает за «сливочных» с 2024 года. В 37 встречах минувшего клубного сезона Эндрик забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Талант «Реала» превращается в лидера. Алонсо придумал ему необычную роль
Талант «Реала» превращается в лидера. Алонсо придумал ему необычную роль

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android