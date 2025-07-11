Смолов ответил на вопрос Панарина, почему в футболе нет плей-офф, как в НХЛ

Известный российский футболист Фёдор Смолов ответил на вопрос хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина об отсутствии системы плей-офф в мировом футболе, схожей с той, что проходит в Национальной хоккейной лиге.

Панарин. Почему в футболе не делают плей-офф? Это же самое интересное, а так у вас могут чемпионы определиться уже за несколько игр до конца сезона.

Смолов. Да, я понимаю, о чём ты говоришь, но сложно представить, чтобы мы играли с кем-то до четырёх побед, на одного соперника уйдёт минимум месяц. Да и как следить? Делать экстратайм? Раньше же было правило выездного гола, но его убрали. Делать пенальти? Да, можно.

Сергачёв. Но они и не могут играть через день, как мы. У нас же матчи проходят примерно через день, а иногда и два дня подряд, — сказали Смолов, Панарин и Сергачёв в подкасте на YouTube-канале Фёдора Smol Talk.

Отметим, в НХЛ проходит регулярный чемпионат, по итогам которого лучшие команды отправляются в плей-офф соревнований, разыгрывая главный трофей — Кубок Стэнли. При этом, серия игр в каждой паре проходит до четырёх побед одной из команд. В футболе ни в одной топовой лиге нет аналогичной системы.

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