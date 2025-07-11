Мусаев рассказал, при каком условии Сперцян может покинуть «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, при каком условии полузащитник Эдуард Сперцян может покинуть клуб.

«На сегодняшний день он игрок «Краснодара», капитан «Краснодара». Он сделал фантастическую карьеру, образцовую для всех наших воспитанников. Сейчас, я думаю, он в таком положении, что если будет предложение, как у Матвея Сафонова, не обязательно в «ПСЖ», но чтобы это было интересно ему и, соответственно, нашему клубу, то он может уйти, и мы пойдём ему навстречу», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.