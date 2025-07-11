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Иван Сергеев сравнил требования Карпина в сборной России и в «Динамо»

Иван Сергеев сравнил требования Карпина в сборной России и в «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев поделился мнением о требованиях главного тренера бело-голубых Валерия Карпина к футболистам в клубе и в сборной России.

— Карпин поздравил с переходом в «Динамо», сказал: «Давай, набирай форму». Требования по сборной знакомы, так что с этим проблем, я думаю, не будет. А так он всех поддерживает, потому что он сам только пришёл в команду. В общем, всё отлично.

— По первым дням чувствуется какая‑то разница между сборной Карпина и «Динамо»?
— Требования одинаковые — что в сборной, что в «Динамо», как в плане футбола, так и в плане восстановления, — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Динамо» объявило о переходе Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» 4 июля. Контракт с 30‑летним нападающим рассчитан до 2028 года.

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Как сборная России играет при Карпине:

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