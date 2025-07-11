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Войцех Щенсны рассказал, чем игра за «Барселону» отличается от выступления за «Ювентус»

Войцех Щенсны рассказал, чем игра за «Барселону» отличается от выступления за «Ювентус»
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Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны назвал разницу между игрой за каталонский клуб и туринский «Ювентус».

«В «Ювентусе» всё было иначе. Здесь и тренировки, и игры проходят по-другому. В небольших матчах все находятся близко друг к другу, ты заранее можешь предсказать, куда пойдёт передача и где окажутся защитники. Эти игры помогают прокачать работу ног, потому что здесь всё даётся легче, все хотят получить мяч. Есть и культурный сдвиг, на тренировках я постоянно под давлением, все бегут ко мне. Нельзя терять время, ведь если каждый хочет мяч, значит, кто-то открыт.

В «Барселоне» у меня ощущение, что даже если я совершаю ошибки, команда играет настолько хорошо, что я могу смотреть вперёд. Пропустили гол? Ладно, значит нужно забить два. Весь груз поражения воспринимается по-другому. В прошлом сезоне «Барселона» выглядела как команда, которой меньше всего важно, сколько голов она пропускает.

«В «Ювентусе», если я получал мяч на левую ногу, защитник был в пяти метрах от меня, но уже разворачивался в другую сторону, как будто хотел, чтобы я просто выбил мяч вперёд, а не отдал ему пас. Здесь же все бегут ко мне и кричат, чтобы я отдал им мяч. Иногда, например, Педри просил мяч, даже если вокруг него было семеро соперников. У меня был Иньиго Мартинес с одной стороны, очень техничный защитник, Кубарси — с другой, также был Бальде, а Де Йонг опускался вниз за мячом», — приводит слова вратаря Football Espana.

Щенсны выступал за «Ювентус» с 2017 по 2024 год.

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