Радимов рассказал, как должен решаться вопрос с командой, которая заменит «Торпедо» в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА, а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о том, какая команда должна занять 16-е место в Российской Премьер-Лиге после исключения столичного «Торпедо» из чемпионата России по итогам заседания КДК РФС 10 июля.

«В моём понимании, просто проводишь матч и кто из них сильнее, тот и остаётся. Понимаю, что этого не будет, но если по честным понятиям, что были в 90-х, наверное, так должно произойти. Но а, скорее всего, просто оставят команду Премьер-Лиги — «Оренбург».

С другой стороны, «Урал» тоже может сказать, что они бились, а «Торпедо» нечестными действиями их опередило и они не выходят в РПЛ. То же «Сочи», который попал в Премьер-Лигу, занял вообще пятое место и не должно было даже в стыковых матчах участвовать, поэтому здесь такая история больше скользкая. Но, что важно, что РФС принял уверенное действие в отношении «Торпедо», поэтому я думаю, что решение по 16-й команде не отправят в долгий ящик и уже завтра, например, объявят. Какое оно будет… Будут недовольные? Конечно, будут, с одной и с другой стороны», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что президент клуба Леонид Соболев был обвинён в оказании противоправного влияния на результат матча. Отметим, первая встреча нового сезона РПЛ-2025/2026 пройдёт в пятницу, 18 июля. «Торпедо» должно было встретиться с ЦСКА в 1-м туре в понедельник, 21 июля.

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