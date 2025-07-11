Гасилин рассказал, как нужно определить команду, которая заменит «Торпедо» в РПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о том, как нужно определить команду, которая должна будет заменить «Торпедо» в чемпионате России.

«Мы в такой ситуации, когда неважно, сколько времени осталось до старта турнира, главное — принять верное решение. Спортивный принцип надо поставить во главу угла — одна игра между претендентами в Москве, после которой сильнейший будет заслуженно представлять свой регион в РПЛ. Президент лиги дал хороший комментарий по этой ситуации. Всё сейчас будет намного детальнее, намного жестче. Наверное, такие истории, к сожалению, нужны, чтобы где‑то еще раз посмотреть регламент, где закрутить пожестче гайки, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Торпедо» отстранили от участия в Российской Премьер-Лиге, а также оштрафовали на 5 млн рублей. Бывшего гендиректора клуба Валерия Скородумова отстранили от любой футбольной деятельности на 10 лет за попытку организации договорных матчей.