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Арсен Венгер: я считаю, что клубный чемпионат мира необходим

Арсен Венгер: я считаю, что клубный чемпионат мира необходим
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Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне глава технической исследовательской группы ФИФА Арсен Венгер высказался о клубном чемпионате мира по футболу.

«Я считаю, что клубный чемпионат мира необходим. Если вы спросите у всех клубов, которые участвовали здесь, то 100% ответов будут: «Мы хотим сыграть снова». Это лучший ответ на вопрос, что клубы думают о турнире.

А решающий вопрос — нравится ли это болельщикам? Мы считаем, что ожидаемая посещаемость была заниженной, а по факту она оказалась гораздо выше. Вот вам и ответ.

Жара действительно стала проблемой в некоторых матчах, но мы старались справиться с этим с помощью охлаждающих пауз, полива газонов во время перерывов, и в целом я считаю, что мы многому научились в этом плане», — приводит слова Венгера BBC.

В финале турнира «ПСЖ» встретится с «Челси».

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