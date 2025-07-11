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Стало известно, сколько «Зенит» потребовал у «Фламенго» за трансфер Вендела

Стало известно, сколько «Зенит» потребовал у «Фламенго» за трансфер Вендела
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Санкт-петербургский «Зенит» намерен продать бразильского центрального полузащитника Вендела. Об этом сообщает популярное издание Coluna do Fla.

По информации источника, «Зенит» настаивает на сумме близкой к € 30 млн. Отмечается, что руководство «Фламенго» дважды пыталось договориться о подписании Вендела в последние месяцы, но сбросить цену и прийти к единому знаменателю не удалось. Также утверждается, что 27-летний бразильский хавбек достиг соглашения по личным условиям с красно-чёрными, но на данный момент трансфер теперь заморожен, а игрок должен остаться в России.

Ранее «Зенит» и «Ботафого» согласовали переход Вендела в бразильскую команду в летнее трансферное окно, который должен был принести сине-бело-голубым € 20 млн. Однако трансфер был отменён из-за невозможности бразильского клуба расплатиться с «Зенитом». Подчёркивается, что после срыва перехода Вендел не вернулся в расположение санкт-петербургского клуба и не начал тренировочный процесс перед новым сезоном РПЛ.

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