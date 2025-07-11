Трент пропустил только один матч на КЧМ — с «ПСЖ». «Реал» заплатил за игрока € 10 млн
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Правый защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд пропустил только один матч на клубном чемпионата мира по футболу, который «сливочные» и проиграли — с «ПСЖ» (0:4) в полуфинале турнира. Испанский клуб заплатил «Ливерпулю» € 10 млн за досрочный разрыв контракта.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6' 2:0 Дембеле – 9' 3:0 Руис – 24' 4:0 Рамуш – 87'
Трент — воспитанник «Ливерпуля». Он выступал за основную команду с 2016 года. 13 июня состоялась презентация Александер-Арнольда в мадридском «Реале», футболист выбрал 12-й игровой номер.
В прошлом сезоне «сливочные» выиграли Суперкубок УЕФА, но уступили «Барселоне» в Ла Лиге. В рамках Лиги чемпионов мадридский «Реал» добрался до стадии 1/4 финала.
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