Трент пропустил только один матч на КЧМ — с «ПСЖ». «Реал» заплатил за игрока € 10 млн

Правый защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд пропустил только один матч на клубном чемпионата мира по футболу, который «сливочные» и проиграли — с «ПСЖ» (0:4) в полуфинале турнира. Испанский клуб заплатил «Ливерпулю» € 10 млн за досрочный разрыв контракта.

Трент — воспитанник «Ливерпуля». Он выступал за основную команду с 2016 года. 13 июня состоялась презентация Александер-Арнольда в мадридском «Реале», футболист выбрал 12-й игровой номер.

В прошлом сезоне «сливочные» выиграли Суперкубок УЕФА, но уступили «Барселоне» в Ла Лиге. В рамках Лиги чемпионов мадридский «Реал» добрался до стадии 1/4 финала.