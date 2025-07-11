Новичок ЦСКА Матеус Алвес рассказал о своей позиции на поле и футбольных качествах

20-летний новичок ЦСКА бразильский хавбек Матеус Алвес высказался о своей игровой позиции и сильных футбольных качествах.

«Моя основная позиция – атакующий полузащитник, я стараюсь играть ближе к штрафной площади соперника. Из сильных качеств отмечу контроль мяча: когда я получаю пас, то прохожу вперёд, нахожу нападающих и создаю голевые эпизоды», — приводит слова Алвеса официальный сайт ЦСКА.

10 июля официальный телеграм-канал ЦСКА объявил о подписании контракта с 20-летним бразильским полузащитником Матеусом Алвесом, который раньше выступал за «Сан-Паулу». Соглашение с игроком заключено сроком на пять лет. По данным аналитического портала Transfermarkt, размер трансферной компенсации за Алвеса со стороны ЦСКА составил € 5,1 млн.

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