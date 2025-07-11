«В РПЛ должно быть минимум 18 команд!» Мостовой — об идее заменить «Торпедо» на «Оренбург»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал идею заменить «Торпедо» на «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге. Накануне, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026.

«Устал от этого всего, но что мы можем со стороны сделать? 15 команд точно оставлять нельзя. А если завтра ещё кто-то закончит существование, мы что, 14 команд в лиге оставим? У нас страна огромная, в РПЛ должно быть минимум 18 команд!» — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

«Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам прошлого сезона. Первой стала калининградская «Балтика». Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.