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Матеус Алвес назвал свою цель в ЦСКА

Матеус Алвес назвал свою цель в ЦСКА
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20-летний новичок ЦСКА бразильский хавбек Матеус Алвес рассказал, какой видит свою цель в составе красно-синих.

«Моя цель — оставить свой след в истории ЦСКА. Клуб уже много для меня сделал, и я сделаю всё, чтобы отблагодарить этот замечательный клуб», — приводит слова Алвеса пресс-служба ЦСКА.

10 июля официальный телеграм-канал ЦСКА объявил о подписании контракта с 20-летним бразильским полузащитником Матеусом Алвесом, который ранее выступал за «Сан-Паулу». Соглашение с игроком заключено до 2030 года. По данным аналитического портала Transfermarkt, размер трансферной компенсации за Алвеса со стороны ЦСКА составил € 5,1 млн.

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