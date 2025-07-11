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Дмитрий Парфёнов оценил, подходит ли «Реалу» Хаби Алонсо

Дмитрий Парфёнов оценил, подходит ли «Реалу» Хаби Алонсо
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Экс-защитник «Спартака» и бывший тренер ряда российских клубов Дмитрий Парфёнов оценил, является ли подходящим для мадридского «Реала» Хаби Алонсо, занимающий должность главного тренера команды. Алонсо возглавил «Реал» этим летом. Ранее испанский специалист работал в леверкузенском «Байере», с которым стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок страны.

— Хаби Алонсо тот тренер, который способен вернуть «Мадриду» трофеи?
— Думаю, ребята его требования уже понимают, начинают притираться к ним. Он свой, его уважают, есть за плечами чемпионство с «Байером», Кубок Германии. Возможно, нужен более опытный тренер. Но помним, как Зидан зашёл молодым тренером и выиграл в Мадриде всё, — приводит слова Парфёнова интернет-издание Livesport.

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