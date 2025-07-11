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Дмитрий Парфёнов: «ПСЖ» катит на победных дрожжах, игроки просто ловят кайф от каждой игры

Дмитрий Парфёнов: «ПСЖ» катит на победных дрожжах, игроки просто ловят кайф от каждой игры
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Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался об игре французского «Пари Сен-Жермен» на клубном чемпионате мира — 2025.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 июля 2025, среда. 21:45 МСК
Шелбурн
Дублин, Ирландия
Окончен
1 : 0
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
1:0 Одубеко – 58'    

— Очередное избиение в исполнении «ПСЖ» (4:0 в матче 1/2 финала КЧМ-2025 с мадридским «Реалом». — Прим. «Чемпионата») — это уже входит в норму?
— Команда на победных дрожжах катит. Разогналась, и всё сметает. Футболисты остаются на пике формы, поскольку Луис Энрике дал им хорошенько отдохнуть перед турниром — восстановить силы и эмоциональный запал. Ясно, что игроки просто ловят кайф от каждой игры, от каждого касания мяча. И вообще не прощают, выработался инстинкт убийцы, — приводит слова Парфёнова Livesport.

Французский «ПСЖ» вышел в финал клубного чемпионата мира — 2025, где 13 июля сыграет с английским «Челси». По ходу плей-офф турнира парижане обыграли «Интер Майами» (4:0), мюнхенскую «Баварию» (2:0) и мадридский «Реал» (4:0).

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

Видео: Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

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