Дмитрий Парфёнов: «ПСЖ» катит на победных дрожжах, игроки просто ловят кайф от каждой игры

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался об игре французского «Пари Сен-Жермен» на клубном чемпионате мира — 2025.

— Очередное избиение в исполнении «ПСЖ» (4:0 в матче 1/2 финала КЧМ-2025 с мадридским «Реалом». — Прим. «Чемпионата») — это уже входит в норму?

— Команда на победных дрожжах катит. Разогналась, и всё сметает. Футболисты остаются на пике формы, поскольку Луис Энрике дал им хорошенько отдохнуть перед турниром — восстановить силы и эмоциональный запал. Ясно, что игроки просто ловят кайф от каждой игры, от каждого касания мяча. И вообще не прощают, выработался инстинкт убийцы, — приводит слова Парфёнова Livesport.

Французский «ПСЖ» вышел в финал клубного чемпионата мира — 2025, где 13 июля сыграет с английским «Челси». По ходу плей-офф турнира парижане обыграли «Интер Майами» (4:0), мюнхенскую «Баварию» (2:0) и мадридский «Реал» (4:0).

Видео: Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча