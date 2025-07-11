«Ливерпуль» согласовал контракт с защитником «Кристал Пэлас»

Футбольный клуб «Ливерпуль» договорился о контракте с защитником «Кристал Пэлас» Марком Гехи, сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X. По данным источника, стороны согласовали контракт до 2030 года. Отмечается, что сам футболист хочет продолжить карьеру именно в «Ливерпуле».

В прошлом сезоне 24-летний защитник провёл 44 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гехи в € 45 млн. Ранее Марк выступал за «Челси». Отметим, что «Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии.